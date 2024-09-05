Трое участников рухнули со второго этажа на квесте в Стерлитамаке
Прокуратура республики Башкортостан проводит проверку по факту травмирования участников квеста в Стерлитамаке, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, 31 августа группа молодых ребят пришла на развлекательную игру, проходившую в помещении здания на Комсомольской улице. В процессе выполнения заданий трое участников выпали из окна второго этажа и получили различные травмы. Двух пострадавших пришлось госпитализировать.
Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru