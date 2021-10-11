Действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей

Такую возможность решили рассмотреть в Министерстве просвещения РФ, сообщил министр Сергей Кравцов. «И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность», — сообщил глава ведомства.

По его словам, для реализации инициативы необходимы дополнительные средства. «Может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов», - отметил Кравцов.

«Пушкинская карта» заработала в России 1 сентября. Ее обладатели – граждане от 14 до 22 лет — смогут оплачивать билеты в театры, музеи, консерватории. В программу не ходит посещение кинотеатров и цирков.



