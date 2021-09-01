В России заработал «пропуск в мир искусства»
В России заработал настоящий пропуск в мир искусства – «Пушкинская карта». Ее обладатели – граждане от от 14 до 22 лет - смогут оплачивать билеты в театры, музеи, консерватории. В программу не ходит посещение кинотеатров и цирков.
В рамках пилотного проекта на карту приходит 3 тысячи рублей. Потом, как ожидается, сумма увеличится до 5 тысяч рублей.
В программе поучавствует 13 млн человек. Деньги необходимо потратить в течение года.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Турпоток в Крым превысил 7 млн человек с начала года
- В Белоруссии заявили об отказе Литвы в правовой помощи по делу о геноциде
- Путин оценил результаты 20-летнего пребывания США в Афганистане
- СМИ узнали о причинах гибели Ил-112В в Подмосковье
- В России заработал «пропуск в мир искусства»
- Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские дороги
- Вице-мэр Ракова поздравила школьников с началом учебного года
- В Беслане начались мероприятия в память о жертвах теракта в школе
- «Официант наш величайший»: украинские пользователи высмеяли фото Зеленского в США
- Россиянин установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru