В России заработал «пропуск в мир искусства»

В России заработал настоящий пропуск в мир искусства – «Пушкинская карта». Ее обладатели – граждане от от 14 до 22 лет - смогут оплачивать билеты в театры, музеи, консерватории. В программу не ходит посещение кинотеатров и цирков.

В рамках пилотного проекта на карту приходит 3 тысячи рублей. Потом, как ожидается, сумма увеличится до 5 тысяч рублей.

В программе поучавствует 13 млн человек. Деньги необходимо потратить в течение года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве.



