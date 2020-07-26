Дегтярев впервые вышел общаться к митингующим в Хабаровске

«Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича (Фургала – прим. НСН) в руках правосудия. Партия (ЛДПР – прим. НСН) ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить», — заявил Дегтярев.

Ранее стало известно о двух встречах Дегтярева во время поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам. Он пообщался с автомобилистами, поддерживающими арестованного по обвинению в убийствах предпринимателей экс-губернатора Сергея Фургала, а также жителями одного из районов. По итогам выезда Дегтярев предложил создать народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона.

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края после того, как 20 июля подписал указ об отставке бывшего главы Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей. С 11 июля в крае проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора.

