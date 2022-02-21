Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского

Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее был госпитализирован с COVID-19, улучшается. Об этом рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях в понедельник.

СМИ: Жириновский сдал отрицательный тест на COVID-19

По словам губернатора, он все это время находился на связи с Жириновским, но не афишировал информацию, потому что так просила семья политика. Сейчас лидер ЛДПР остается в больнице, где за ним наблюдают лучшие врачи России. «Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР», - рассказал Дегтярев, являющийся координатором регионального отделения ЛДПР.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.

Замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов на прошлой неделе заявлял, что лидер партии Владимир Жириновский идёт на поправку, однако политик пока нуждается в наблюдении.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры