Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского

По словам губернатора, он все это время находился на связи с Жириновским, но не афишировал информацию, потому что так просила семья политика. Сейчас лидер ЛДПР остается в больнице, где за ним наблюдают лучшие врачи России. «Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР», - рассказал Дегтярев, являющийся координатором регионального отделения ЛДПР.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.

Замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов на прошлой неделе заявлял, что лидер партии Владимир Жириновский идёт на поправку, однако политик пока нуждается в наблюдении.



