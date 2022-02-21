Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского
Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее был госпитализирован с COVID-19, улучшается. Об этом рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях в понедельник.
По словам губернатора, он все это время находился на связи с Жириновским, но не афишировал информацию, потому что так просила семья политика. Сейчас лидер ЛДПР остается в больнице, где за ним наблюдают лучшие врачи России. «Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР», - рассказал Дегтярев, являющийся координатором регионального отделения ЛДПР.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.
Замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов на прошлой неделе заявлял, что лидер партии Владимир Жириновский идёт на поправку, однако политик пока нуждается в наблюдении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Украина обстреляла ДНР запрещенными боеприпасами
- Россиянам запретили выбрасывать холодильники и компьютеры
- Рубль падает на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе
- Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского
- Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна
- Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома
- ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают приём в РФ беженцев из ДНР и ЛНР
- Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса
- Жительница Луганска рассказала о панике в городе из-за всеобщей мобилизации
- Пушилин заявил, что у границы с Россией идёт бой с ВС Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru