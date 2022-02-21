СМИ: Жириновский сдал отрицательный тест на COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, в начале февраля госпитализированный с коронавирусом, сдал отрицательный тест на инфекцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: Госпитализированному Жириновскому потребовалась операция

При этом состояние политика остается тяжелым. Степень поражения легких составляет уже 50-75%, также у Жириновского диагностировали двусторонний отит, пишет Газета.ру.

«У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщает Mash.

Жириновского 2 февраля доставили в Центральную клиническую больницу. По данным пресс-службы Минздрава, состояние заболевшего COVID-19 политика стабильное; в ЛДПР заявляли, что лидер партии восстанавливается и уже передает поручения по телефону. При этом СМИ пишут, что Жириновскому требуется операция, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийКоронавирус
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