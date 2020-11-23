Дегтярев обнаружил «ненормальные» госзакупки для лесного комитета

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в региональное отделение Следственной комитета для проверки закупки вездеходов для нужно комитета лесного хозяйства. Об этом он сообщил в Telegram.

Отмечается, что за два месяца краевой лесной комитет закупил 15 единиц вездеходов ГАЗ-34039 на сумму 10,1 миллионов рублей. При этом руководитель и владелец компаний-продавцов – один и тот же человек.