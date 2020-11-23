Дегтярев обнаружил «ненормальные» госзакупки для лесного комитета
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в региональное отделение Следственной комитета для проверки закупки вездеходов для нужно комитета лесного хозяйства. Об этом он сообщил в Telegram.
Отмечается, что за два месяца краевой лесной комитет закупил 15 единиц вездеходов ГАЗ-34039 на сумму 10,1 миллионов рублей. При этом руководитель и владелец компаний-продавцов – один и тот же человек.
Дегтярев отметил, что уже поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, но они заявили, что госзакупки проведены в рамках закона. Поэтому врио главы региона подготовил заявление в СКР.
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