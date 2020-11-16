В Минприроды начали проверку из-за срыва закупки контейнеров для мусора

Новый глава Минприроды Александр Козлов выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников по факту неисполнения трех поручений по закупке контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах, пишет РБК.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, начиная с мая три раза поручала Минприроды разработать механизм для установки критериев и правил отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Выяснилось, что инициативы до сих пор не внесена в правительство.

Представитель Козлова в разговоре с изданием отметил, что из-за опоздания с механизмом, лишь около 20 регионов по всей России смогут закупить контейнеры.

В ведомстве отметили, что виновных в неисполнении поручений вице-премьера может ждать выговор или увольнение, если будет отсутствовать материальный ущерб.