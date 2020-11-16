В Минприроды начали проверку из-за срыва закупки контейнеров для мусора
Новый глава Минприроды Александр Козлов выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников по факту неисполнения трех поручений по закупке контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах, пишет РБК.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, начиная с мая три раза поручала Минприроды разработать механизм для установки критериев и правил отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Выяснилось, что инициативы до сих пор не внесена в правительство.
Представитель Козлова в разговоре с изданием отметил, что из-за опоздания с механизмом, лишь около 20 регионов по всей России смогут закупить контейнеры.
В ведомстве отметили, что виновных в неисполнении поручений вице-премьера может ждать выговор или увольнение, если будет отсутствовать материальный ущерб.
Александр Козлов занял должность главы Минприроды 11 ноября. Счетная палата критиковала работу бывшего министра Дмитрия Кобылкина за неудачную реализацию нацпроекта «Экология». В конце октября ситуацию с мусорными полигонами в России Счетная палата назвала «близкой к критической».
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