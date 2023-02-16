Глава сервисных центров: В России нет дефицита деталей для ремонта смартфонов
Дефицита и сложностей, связанных с поставкой запчастей для мобильных телефонов, в России нет, заявила НСН гендиректор сети сервисных центров Педант.ру Ксения Шипкова.
Генеральный директор сети сервисных центров по ремонту телефонов Педант.ру Ксения Шипкова в эфире с НСН рассказала, что в России нет дефицита и сложностей, связанных с поставкой деталей для мобильных телефонов.
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Ранее «Коммерсантъ» писал, что количество сервисных центров ремонта электроники за 2022 год в городах-миллионниках сократилось на 4%, сильнее всего — в Москве, на 10%, а спрос на эти услуги вырос на 29%.
«Сложностей с покупкой деталей нет, также как и со сроками их доставки. Все необходимые запчасти на ремонтируемые бренды мобильной техники имеются в наличии у поставщиков в достаточном объеме. В 2022 году в сервисных центрах Pedant мы приняли клиентов на 29,5% больше, чем в 2021 году. Сейчас наш трафик вырос на 14%. Как и ранее, большинство ремонтов приходится на долю iPhone, при этом доля ремонтов Android увеличилась по категориям мобильной техники Samsung и Xiaomi», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, сейчас цены на запчасти для телефонов стабилизируются и снижаются.
«Мы поддерживаем партнерские взаимоотношения с самыми крупными поставщиками запчастей, с отлаженными логистическими цепочками, качественными деталями и складскими запасами. Несмотря на рост стоимости запчастей в 2022 году, наблюдается тенденция к снижению и стабилизации цен. Проблем с наличием и дефицитом запчастей и комплектующих на все виды ремонтов и брендов в нашем сегменте нет», - отметила Шипкова.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял НСН, что в России нет «софта» для ремонта iPhone 14, а многие функции новых моделей работают неполноценно.
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