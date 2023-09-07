«Дефицита не будет»: Сигарет хватит после ухода British American Tobacco

По его словам, многие компании могут выпускать сигареты, которые отличаются друг от друга только «соусами», а по составу примерно одинаковы.

Шапкин предположил, что структура, которая покупает бизнес ВАТ, скорее всего, продолжит выпускать линейку уходящего из России производителя. Среди выпускаемых сигарет компании есть такие известные марки, как Dunhill, Rothmans, Ява, Kent, Vogue, Pall Mall и Lucky Strike.

Ранее стало известно, что более 60% жителей России готовы перейти на контрафактный табак в случае дальнейшего подорожания сигарет, передает «Радиоточка НСН».

