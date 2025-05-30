Более ста пассажиров «Михаила Булгакова» обратились к медикам из-за норовируса

Более 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

До 11 выросло число госпитализированных детей после отравления в пермском лагере

Это произошло с 19 по 28 мая. Все заболевшие кишечной инфекцией изолированы. Круизный лайнер курсировал по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Специалистами Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек.

Ранее стало известно, что отравились 11 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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