СМИ: ВСУ атакуют Курскую область

Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области

В больнице №1 обломками беспилотника выбило стекла, есть пострадавшие.

По словам очевидцев, система ПВО сбила не меньше четырёх дронов. На месте уничтожения одного из них началось возгорание.

Ранее дроны атаковали села и дороги в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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