СМИ: ВСУ атакуют Курскую область
30 мая 202500:01
Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
В больнице №1 обломками беспилотника выбило стекла, есть пострадавшие.
По словам очевидцев, система ПВО сбила не меньше четырёх дронов. На месте уничтожения одного из них началось возгорание.
Ранее дроны атаковали села и дороги в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Зеленский хочет настроить Трампа против России
- СМИ: ВСУ атакуют Курскую область
- Апелляционный суд США отменили блокировку торговых пошлин Трампа
- Россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска внутри страны
- В Госдуме спрогнозировали летнее снижение цен на овощи и молочные продукты
- Депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины
- Дудаев назвал фейком обвинения в адрес чеченцев по делу об убийстве Гурциева
- Токаев призвал реформировать Совбез ООН для большей репрезентативности
- Сербия может приостановить экспорт оружия из-за подозрений в поставках Киеву
- В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru