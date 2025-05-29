Апелляционный суд США отменили блокировку торговых пошлин Трампа
Апелляционный суд США временно отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке торговых пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно постановлению, действие решений и постоянных запретов, ранее вынесенных Судом по международной торговле, приостанавливается на время рассмотрения апелляций. Таким образом, распоряжения Трампа о введении тарифов вновь обрели юридическую силу.
Накануне Федеральный суд в округе Колумбия признал часть пошлин, установленных администрацией Трампа, незаконными и распорядился приостановить их применение в отношении товаров из Китая.
Речь идет о президентском указе, подписанном 2 апреля, которым были введены так называемые «взаимные» пошлины. Базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля начали действовать повышенные тарифы, рассчитанные в зависимости от торгового дефицита США с каждой из этих стран, передает «Радиоточка НСН».
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