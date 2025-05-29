Дудаев назвал фейком обвинения в адрес чеченцев по делу об убийстве Гурциева

Власти Чечни сочли распространение видео, в которых упоминается причастность выходцев из республики к гибели ветерана СВО Заура Гурциева, информационной диверсией, организованной украинскими спецслужбами. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, видео, в которых якобы высказываются подозрения в адрес уроженцев Чечни, не имеют отношения к трагедии в Ставрополе. Министр привел примеры использования материалов прошлых лет, среди которых были ролики с участием губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, комментирующего другой инцидент, не связанный с гибелью Гурциева. Также он приведел кадры, на которых жители Московской области выступают с обращением к президенту по поводу нападения собак, выданные якобы за соседей погибшего.