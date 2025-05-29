Дудаев назвал фейком обвинения в адрес чеченцев по делу об убийстве Гурциева
Власти Чечни сочли распространение видео, в которых упоминается причастность выходцев из республики к гибели ветерана СВО Заура Гурциева, информационной диверсией, организованной украинскими спецслужбами. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
По его словам, видео, в которых якобы высказываются подозрения в адрес уроженцев Чечни, не имеют отношения к трагедии в Ставрополе. Министр привел примеры использования материалов прошлых лет, среди которых были ролики с участием губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, комментирующего другой инцидент, не связанный с гибелью Гурциева. Также он приведел кадры, на которых жители Московской области выступают с обращением к президенту по поводу нападения собак, выданные якобы за соседей погибшего.
Дудаев заявил, что оригинальные видеозаписи, использованные в дезинформационной кампании, не касаются ни обстоятельств гибели Гурциева, ни подозреваемых в произошедшем. Он подчеркнул, что материалы подверглись фальсификации, вероятно, с применением технологий искусственного интеллекта, и призвал граждан критически относиться к непроверенным публикациям в интернете и не доверять анонимным источникам.
Ранее следователи сообщили о гибели двух человек в результате взрыва в Ставрополе, среди которых был участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Версия теракта остается среди приоритетных, передает «Радиоточка НСН».
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