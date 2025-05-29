В Госдуме спрогнозировали летнее снижение цен на овощи и молочные продукты

В ближайшие недели в России может начаться постепенное снижение цен на овощи и молочную продукцию, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, удешевление будет связано с поступлением на рынок нового урожая и сезонным ростом предложения.

Как отметил парламентарий, в июне ожидается падение цен на картофель на 1-2%, а снижение стоимости помидоров и огурцов, начавшееся в мае, продолжится на фоне увеличения объемов поставок продукции от российских производителей. Также с середины месяца может подешеветь лук и морковь — за счет как местного урожая, так и импорта.

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Цены на молоко и яйца, по словам депутата, также могут снизиться примерно на 2%, что он связал с сезонным увеличением предложения на рынке. В то же время Чаплин подчеркнул, что стоимость продуктов, менее подверженных сезонным колебаниям — таких как куриное мясо, рыба и сливочное масло — в ближайшее время, скорее всего, останется стабильной.

Что касается фруктов и ягод, то здесь цены будут зависеть от темпов сбора урожая и объемов импорта. В частности, с середины июня возможно снижение стоимости клубники и яблок на 5-10%. Однако, как предупредил депутат, в начале месяца цены на эти категории могут сохраняться на высоком уровне из-за переходного периода между зарубежными поставками и началом сбора в российских хозяйствах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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