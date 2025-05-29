В Госдуме спрогнозировали летнее снижение цен на овощи и молочные продукты

В ближайшие недели в России может начаться постепенное снижение цен на овощи и молочную продукцию, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, удешевление будет связано с поступлением на рынок нового урожая и сезонным ростом предложения.

Как отметил парламентарий, в июне ожидается падение цен на картофель на 1-2%, а снижение стоимости помидоров и огурцов, начавшееся в мае, продолжится на фоне увеличения объемов поставок продукции от российских производителей. Также с середины месяца может подешеветь лук и морковь — за счет как местного урожая, так и импорта.