В Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах
В Санкт-Петербурге на блогера, который за свой счёт заделывает ямы и колдобины во дворах, пожаловались в городскую администрацию, сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчину обвиняют в самоуправстве, порче дороги и плохом ремонте. Прохор, самостоятельно покупает сухой асфальт, заделывает дыры на дорогах и снимает процесс на видео. После ремонта энтузиаст укатывает покрытие своей машиной, а на следующий день показывает результат в социальных сетях Парень починил около 80 ям.
Он рассказал, что рилсы с обычными дворами старого жилищного фонда набирают миллионы просмотров. А чем больше впадина — тем больше интерес у зрителей. На ремонт одной ямы уходит примерно две-три тысячи рублей, оплачивать материалы приходится из своего кармана.
Блогер хотел довести количество заделанных ям до ста, но столкнулся с хейтом и жалобами. Кто-то из ненавистников обратился в местную администрацию, заявив, что парень занимается самоуправством, а его ремонт якобы некачественный и со временем портит покрытие.
Самовольный ремонт дорог категорически недопустим, за него нужно наказывать, граждане могут только самостоятельно отслеживать разрушение дорожного полотна и сообщать об этом в соответствующие службы. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
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