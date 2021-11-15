Стала известна средняя цена на похороны в Москве

«Порядка 100-110 тысяч рублей, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки, и само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей», — сообщил Екимов.

Эксперт добавил, что это не обязательная минимальная цена, а «сложившийся средний чек». При этом стоимость захоронения или кремации у «теневых» агентов может стать в десятки раз выше.

Екимов подчеркнул, что средний чек на похороны в Москве вырос незначительно, и цены растут в пределах инфляции либо из-за новых услуг и категорий продукции. По словам главы «Ритуала», стоимость похоронной атрибутики скорректировалась в первую очередь за счет динамики цен на древесину и металл, используемые при изготовлении продукции.

Ранее Екимов рассказал, что с началом пандемии спрос на ритуальные услуги в столице вырос почти на треть. При этом пики захоронений пришлись на ноябрь и май 2020 года и июнь—июль нынешнего года, пишет Газета.ру.

