Власти Британии извинились за ролик с больным ковидом Санта Клаусом

Благотворительная организация национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) извинилась за ролик с Санта Клаусом в реанимации и удалила его. В организации также отметили, что видео не было рассчитано на детскую аудиторию, сообщил Business Insider.

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Ранее предновогодний ролик был размещен на YouTube-канале NHS. В нем старик с белой бородой оказывается в реанимации, предположительно с коронавирусом. Лежа на больничной койке, он отвечает на многочисленные письма. Врачи не сразу понимают, что это Санта Клаус.

Ролик раскритиковали родители, которые посчитали такую историю слишком жесткой для детей, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Дед Мороз будет общаться с детьми и взрослыми по видеосвязи, передает РЕН ТВ. Тем туристам, кто соберется посетить вотчину Деда Мороза, придется соблюдать масочный режим.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСанта-клаус
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