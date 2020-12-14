Власти Британии извинились за ролик с больным ковидом Санта Клаусом

Ранее предновогодний ролик был размещен на YouTube-канале NHS. В нем старик с белой бородой оказывается в реанимации, предположительно с коронавирусом. Лежа на больничной койке, он отвечает на многочисленные письма. Врачи не сразу понимают, что это Санта Клаус.

Ролик раскритиковали родители, которые посчитали такую историю слишком жесткой для детей, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Дед Мороз будет общаться с детьми и взрослыми по видеосвязи, передает РЕН ТВ. Тем туристам, кто соберется посетить вотчину Деда Мороза, придется соблюдать масочный режим.

