Дед Мороз пригласил «пошвыркать чайком» объявившего его вымышленным персонажем муфтия

Ранее замредседателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка воспринимаются как сказочные персонажи, не имеющие религиозного значения.



В свою очередь волшебник из Великого Устюга сказал, что не держит зла на муфтия Москвы.



«Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь свое мнение», - сказал Дед Мороз.

Ранее профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН заявил, что россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника.

