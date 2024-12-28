Дед Мороз пригласил «пошвыркать чайком» объявившего его вымышленным персонажем муфтия

Дед Мороз пригласил «пошвыркать чайком» всех, кто в него не верит.

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Ранее замредседателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка воспринимаются как сказочные персонажи, не имеющие религиозного значения.

В свою очередь волшебник из Великого Устюга сказал, что не держит зла на муфтия Москвы.

«Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь свое мнение», - сказал Дед Мороз.

Ранее профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН заявил, что россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника.

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ФОТО: РИА Новости
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