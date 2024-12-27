Дед Мороз призвал проводить семейное празднование Нового года для одиноких людей
Владимир Синица заявил НСН, что компании должны отдельно отмечать тех сотрудников, которые за год нашли себе пару.
Компаниям следует проводить семейные корпоративы, но не забывать об одиноких людях, их нельзя ограждать от семейных праздников, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.
«Семейные корпоративы – это, конечно, хорошо, но у нас же есть несемейные люди. Они не должны себя чувствовать людьми второго сорта. Я предлагаю продвигать семейные корпоративы, но в дружественном формате для тех, кто еще не женат или не замужем. За год в компании, например, может кто-то найти себе пару, потом под Новый год обязательно стоит отметить этих людей, поздравить их. Важно делать акцент на семьях в корпорациях», - отметил он.
В 2024 году корпоративы проходят под эгидой русской стиля, главным трендом стал патриотизм, заявила ранее организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН.
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