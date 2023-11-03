Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке-форуме «Россия»

«В день открытия выставки он [Дед Мороз] проведет экскурсию, расскажет о достижениях Вологодчины, ее традициях и брендах. Для детей каждые два часа будет проходить интерактивная игра», — указано в сообщении.

Кроме того, еще одним амбассадором Вологодской области станет актер, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, который представит Вологодчину в День региона 19 декабря.

По данным региональных властей, монтаж конструкции и оборудования на стенде области уже завершен, он готов к приему гостей.

Выставка-форум «Россия» откроется в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

