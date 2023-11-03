Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке-форуме «Россия»
Дед Мороз представит Вологодскую область на Международной выставке-форуме «Россия», зимний волшебник проведет экскурсию на стенде и расскажет о достижениях и традициях региона. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Деда Мороза.
«В день открытия выставки он [Дед Мороз] проведет экскурсию, расскажет о достижениях Вологодчины, ее традициях и брендах. Для детей каждые два часа будет проходить интерактивная игра», — указано в сообщении.
Кроме того, еще одним амбассадором Вологодской области станет актер, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, который представит Вологодчину в День региона 19 декабря.
По данным региональных властей, монтаж конструкции и оборудования на стенде области уже завершен, он готов к приему гостей.
Выставка-форум «Россия» откроется в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru