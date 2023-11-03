«Роскосмос» представит цифровую карту страны на основе спутниковых данных
Госкорпорация «Роскосмос» представит к открытию выставки-форума «Россия» цифровую карту страны, созданную на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
Отмечается, что «Роскосмос» завершил первый этап масштабирования проекта «Цифровая Земля» на всю российскую территорию.
«Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны», — указали в РКС.
Оцифровку дистанционного зондирования планеты вели специалисты компании «Терра Тех» в течение нескольких лет. По словам гендиректора организации Максима Болтачева, с 2020 года эксперты донастраивали систему, определяли потребности регионов в геоаналитике, адаптировали алгоритмы и дообучали нейросети. Специалисты провели всеохватный мониторинг РФ, определив качественные и количественные характеристики активов каждого субъекта и получив данные о всех объектах добычи полезных ископаемых открытым способом, участках строительства, вырубках, фактических границах лесов и водных объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» представит цифровую карту страны на основе спутниковых данных
- ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
- В Иране 32 человека погибли при пожаре в наркологической клинике
- Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
- Грушко: Потери ЕС от санкций против России составили около $1,5 трлн
- В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО
- В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
- Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов
- МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской «Джихад-машины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru