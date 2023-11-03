«Роскосмос» представит цифровую карту страны на основе спутниковых данных

Госкорпорация «Роскосмос» представит к открытию выставки-форума «Россия» цифровую карту страны, созданную на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

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Отмечается, что «Роскосмос» завершил первый этап масштабирования проекта «Цифровая Земля» на всю российскую территорию.

«Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны», — указали в РКС.

Оцифровку дистанционного зондирования планеты вели специалисты компании «Терра Тех» в течение нескольких лет. По словам гендиректора организации Максима Болтачева, с 2020 года эксперты донастраивали систему, определяли потребности регионов в геоаналитике, адаптировали алгоритмы и дообучали нейросети. Специалисты провели всеохватный мониторинг РФ, определив качественные и количественные характеристики активов каждого субъекта и получив данные о всех объектах добычи полезных ископаемых открытым способом, участках строительства, вырубках, фактических границах лесов и водных объектов.

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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