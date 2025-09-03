Министр обороны Британии прибыл с необъявленным визитом на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл на Украину. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Визит британского министра ранее не анонсировался.

Шмыгаль отметил, что встретится с Хили и обсудит совместные оборонные проекты. Также стороны скоординируют ключевые вопросы грядущего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн», которое пройдет 9 сентября в Лондоне.

Ранее Украину посетил спецпредставитель президента США Кит Келлог, он прибыл в Киев на торжественные мероприятия по случаю украинского Дня независимости, напоминает 360.ru.

