Министр обороны Британии прибыл с необъявленным визитом на Украину
Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл на Украину. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Визит британского министра ранее не анонсировался.
Шмыгаль отметил, что встретится с Хили и обсудит совместные оборонные проекты. Также стороны скоординируют ключевые вопросы грядущего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн», которое пройдет 9 сентября в Лондоне.
Ранее Украину посетил спецпредставитель президента США Кит Келлог, он прибыл в Киев на торжественные мероприятия по случаю украинского Дня независимости, напоминает 360.ru.
