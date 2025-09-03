Мерц призвал экономически истощить Россию

Россию следует «экономически истощить» ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv.

По словам политика, необходимо создать основу для завершения кризиса.

«Это сложно сделать военным путем, но можно экономически… Я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — высказал мнение Мерц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что украинский конфликт не прекратится, пока Россию не принудят к этому, чтобы Москва «больше не могла продолжить», пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры