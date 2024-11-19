«Давят со всех сторон»: Клименко предрек Google Chrome судьбу Internet Explorer
Герман Клименко заявил НСН, борьба с монополией Google может освободить место на рынке браузеров, но минимум через три года.
Если бы в свое время Internet Explorer не отделили от Microsoft, браузер Chrome не появился бы, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Он отметил, что борьба с монополией Google может освободить место на рынке браузеров, но минимум через три года.
Министерство юстиции США попросит федерального судью Амита Мехту обязать Google, входящую в Alphabet Inc., продать браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В августе Мехта постановил, что компания Google незаконно монополизировала рынок интернет-поиска. Чиновники хотят продажи Chrome, потому что он представляет собой одну из ключевых точек доступа к поисковой системе компании. Клименко рассказал, чем это грозит компании и рынку в целом.
«Это не сегодняшнее решение, несколько лет идут претензии к Google как к монополисту. У нас была похожая история с Яндексом, когда утверждалось, что он промотирует свой «Маркет» больше других. Google сегодня обвиняют в монополии на поиск, поиск ведется через браузер. Android привязан к Chrome плотно. Это старая борьба, будут протесты, скорее всего. Google занял монопольное положение, его со всех сторон сейчас давят. Но я не думаю, что за этим последуют серьезные изменения для самой компании, у Google фундаментальная основа – это почта», - рассказал он.
По словам Клименко, подобное дробление освободит рынок, но за два-три года ничего не поменяется.
«Конечно, монополизм – это деньги рынка, компания скупает все. Поэтому формально претензии к Google обоснованы, но мы понимаем, что в этой сфере всегда речь идет о больших деньгах. Я плохо понимаю, как можно отделить Chrome и сделать его самостоятельным. Google вкладывает много ресурсов в продвижение браузера, не факт, что самостоятельно браузер так сможет. Хотя браузер будет зарабатывать на предустановках, как все браузеры. Любое дробление монополии высвобождает рынок и развивает конкуренцию. Если бы в свое время Internet Explorer не отделили от Microsoft, я не думаю, что Chrome появился бы. Но в краткосрочном периоде это никак не изменит рынок, года два-три ничего не будет меняться», - заключил собеседник НСН.
Подключенные к государственным либо банковским ресурсам аккаунты россиян следует отключить от сервисов корпорации Google и перевести на отечественные аналоги, заявил ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин, передает «Радиоточка НСН».
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