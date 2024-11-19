«Давят со всех сторон»: Клименко предрек Google Chrome судьбу Internet Explorer

Если бы в свое время Internet Explorer не отделили от Microsoft, браузер Chrome не появился бы, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Он отметил, что борьба с монополией Google может освободить место на рынке браузеров, но минимум через три года.

Министерство юстиции США попросит федерального судью Амита Мехту обязать Google, входящую в Alphabet Inc., продать браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В августе Мехта постановил, что компания Google незаконно монополизировала рынок интернет-поиска. Чиновники хотят продажи Chrome, потому что он представляет собой одну из ключевых точек доступа к поисковой системе компании. Клименко рассказал, чем это грозит компании и рынку в целом.