Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок

Напомним, в результате ДТП водитель второй машины Сергей Захаров скончался в больнице. Следствие подтвердило, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

«Суд будет оценивать данные им [Ефремовым] показания, как на предварительном следствии, так и на судебном. Безусловно, оценку этому будет давать суд, но, очевидно, что траектория движения автомобиля по диагонали и выезд на встречную полосу движения свидетельствуют о том, что водитель был пьян и потерял в какой-то момент контроль над автомобилем.

Технически исправлен или поломан был автомобиль, покажет экспертиза, но говорить о полном отсутствии вины невозможно, это кощунственно перед погибшим и общественностью. Обстоятельства вины будут оценены в совокупности с имеющимися доказательствами по делу, поэтому суд оценит и техническое состояние, и показания свидетелей. Важно также понимание того, что водитель автомобиля, владелец источника повышенной опасности несет ответственность независимо от наличия вины, он отвечает на общих основаниях перед третьими лицами», - пояснил свою точку зрения адвокат.

Напомним, согласно решению Таганского суда артист находится под домашним арестом. Его адвокат сообщал о плохом состоянии здоровья актера.

Ранее Тимур Маршани заявил НСН, что проблемы артиста с сердцем не помешают суду вынести обвинительный приговор и приговорить артиста к реальному сроку.

