Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок
Юрист и адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал о факторах, которые будет учитывать суд при вынесении приговора артисту.
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, рассказал телеканалу Москва24, что артист заявил о своей невиновности в аварии в районе Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Инцидент произошел вечером 8 июня.
Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия отрицания вины усугубит приговор актеру.
«Это повлечет назначение более сурового приговора, назначение реального срока наказания - лишение свободы до 12 лет, при отсутствии признания вины и активного содействия раскрытию преступления», - сказал Маршани.
Напомним, в результате ДТП водитель второй машины Сергей Захаров скончался в больнице. Следствие подтвердило, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
«Суд будет оценивать данные им [Ефремовым] показания, как на предварительном следствии, так и на судебном. Безусловно, оценку этому будет давать суд, но, очевидно, что траектория движения автомобиля по диагонали и выезд на встречную полосу движения свидетельствуют о том, что водитель был пьян и потерял в какой-то момент контроль над автомобилем.
Технически исправлен или поломан был автомобиль, покажет экспертиза, но говорить о полном отсутствии вины невозможно, это кощунственно перед погибшим и общественностью. Обстоятельства вины будут оценены в совокупности с имеющимися доказательствами по делу, поэтому суд оценит и техническое состояние, и показания свидетелей. Важно также понимание того, что водитель автомобиля, владелец источника повышенной опасности несет ответственность независимо от наличия вины, он отвечает на общих основаниях перед третьими лицами», - пояснил свою точку зрения адвокат.
Напомним, согласно решению Таганского суда артист находится под домашним арестом. Его адвокат сообщал о плохом состоянии здоровья актера.
Ранее Тимур Маршани заявил НСН, что проблемы артиста с сердцем не помешают суду вынести обвинительный приговор и приговорить артиста к реальному сроку.
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