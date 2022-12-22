СМИ: В России захотели ужесточить законы о доступе детей в интернет
Законы о доступе детей в интернет могут ужесточить в России, Госдума уже получила соответствующие рекомендации, разработанные Государственным университетом управления (ГУУ). Об этом пишут Известия.
Специалисты ГУУ по итогам проведенного по заказу Думы исследования о поведении подростков в интернете пришли к выводу, что в РФ необходимо разработать и принять закон о социальных сетях. Регистрацию на таких ресурсах следует проводить по паспортным данным, указывая настоящее имя и предоставляя документ в электронном виде. Дети младше 14 лет смогут зарегистрироваться только с помощью родителей или законных представителей.
Кроме того, специалисты предлагают дать определение понятию кибербуллинга, закрепить его в том числе в уставах всех образовательных организаций и определить зону ответственности за такое правонарушение. Так, за факты кибербуллинга предлагают ввести административную и уголовную ответственность: штрафовать нарушителей или привлекать к обязательным исправительным работам. Эксперты считают возможным введение судебного запрета для ограничения взаимодействия агрессора с жертвой буллинга.
Также в ГУУ выступили с инициативой создать суды по киберпреступлениям. В их компетенцию будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий. При этом во всех российских регионах предлагается создать центры информационной безопасности.
Кроме того, эксперты считают необходимым повысить ответственность родителей за воспитание детей: сегодня штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних минимальны — до 500 рублей.
Как сообщили глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, Госдума планирует обсудить возможное ужесточение условий пользования интернетом для детей и актуализировать законодательство по их защите в Сети в начале 2023 года.
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