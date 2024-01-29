Минцифры опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает биометрию

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан.

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В ведомстве указали, что на ресурсе размещена только информация о биометрии, которая имеется в Единой биометрической системе (ЕБС).

«Она отображается в личном кабинете портала. Граждане могут удалить биометрию в любой момент после передачи в ЕБС», - подчеркнули в министерстве.

Ранее пользователям мобильного приложения «Госуслуги Биометрия» стала доступна дистанционная регистрация биометрии в упрощенном формате — без использования загранпаспорта нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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