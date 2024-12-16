«Давно не для элиты»: Экономист об идее установить цены на такси от 700 рублей

Такси часто используют мамы с детьми, пожилые граждане и инвалиды, поэтому повышение стоимости минимальной поездки до 700 рублей сделает эту услугу для них просто недоступной, заявил НСН экономист Валерий Корнеев.

Профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести налог на поездки в такси и курьерскую доставку. По его мнению, это могли бы быть 100-рублевый минимум с услуги и несколько процентов от её стоимости. По его словам, «никакого социального недовольства не будет», если «минимальные» цены такси и доставку повысить до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей», пишет «Бизнес Онлайн». Эксперт уверен, что россияне положительно воспримут идею, если им всё разъяснят региональные чиновники. Корнеев напомнил, что услугами такси сегодня пользуются массово, а не только обеспеченные люди, и цена поездки – важный фактор для них.