«Давно не для элиты»: Экономист об идее установить цены на такси от 700 рублей
Предлагая установить планку на поездки в такси от 700 рублей, «инициаторы» забывают о малообеспеченных слоях населения, которые нуждаются в доступности этой услуги, заявил НСН экономист Валерий Корнеев.
Такси часто используют мамы с детьми, пожилые граждане и инвалиды, поэтому повышение стоимости минимальной поездки до 700 рублей сделает эту услугу для них просто недоступной, заявил НСН экономист Валерий Корнеев.
Профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести налог на поездки в такси и курьерскую доставку. По его мнению, это могли бы быть 100-рублевый минимум с услуги и несколько процентов от её стоимости. По его словам, «никакого социального недовольства не будет», если «минимальные» цены такси и доставку повысить до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей», пишет «Бизнес Онлайн». Эксперт уверен, что россияне положительно воспримут идею, если им всё разъяснят региональные чиновники. Корнеев напомнил, что услугами такси сегодня пользуются массово, а не только обеспеченные люди, и цена поездки – важный фактор для них.
«Возможно, автор данной инициативы поддерживает существовавшее в прошлом веке мнение о такси, как об элитном виде транспорта, на котором не принято ездить в булочную. Сегодня ситуация с такси совершенно иная. Как показал опрос ВЦИОМ, такси входит в тройку самых популярных видов городского транспорта (38%), при этом стоимость поездки и так является самым главным фактором при выборе такси в качестве транспорта (66%). Важно понимать, что к услугам курьеров и такси прибегают не только люди с достатком, но и те, кто ограничен в средствах и физических возможностях: пожилые, мамы с детьми, инвалиды. Для этих групп средняя стоимость поездки на такси в 700 рублей или доставки ещё на 100 рублей переводит эти услуги в разряд недоступных. В стране есть не только Москва, на остальной территории средний чек поездки 300 рублей, он его предлагает сразу на 33% увеличить? И утверждает, что люди это поддержат? Ну, из окна профессорского кабинета, может, так жизнь и выглядит», - усомнился экономист.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков заявил НСН, что в 2024 году россияне стали пользоваться такси на 30% чаще.
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