«Не хватает водителей!»: Россияне на 30% чаще стали ездить на такси

«В 2025 году особого повышения цен не будет, будет повышение традиционно до середины января, новогодние праздники же. Это обусловлено высоким спросом и коэффициентом. А сами тарифы не менялись практически уже несколько лет. Рост цен вызван исключительно коэффициентом, который вводят, чтобы пиковый спрос превратить в отложенный. Цена сегодня – это очень ситуативная история. Влияет погода, пробки. Статистически количество поездок растет. В 2024 году такси стали пользоваться на 30% чаще. А водителей от 130 до 180 тысяч человек не хватает сегодня. Спрос растет, а предложение уменьшается», - объяснил он.

По его словам, рост коэффициентов фиксируется только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Вызвано это тем, что водителей такси не хватает, но в целом я не могу сказать, что заметил повышение цен. На мой взгляд, повышение цен было очень локальным. Основные пики - это мегаполисы. Даже в Краснодаре, например, коэффициентов нет, хотя это крупный город. Самые высокие коэффициенты в Москве и Санкт-Петербурге. Цены определяют алгоритмы агрегаторов, это все в автоматическом режиме делается, никто не повышает тарифы специально. Водители такси наоборот хотят повышения цен, чтобы государство этот вопрос регулировало. Стоимость аренды автомобиля здесь точно никак не влияет, потому что перевозчики не регулируют цены сами», - подытожил собеседник НСН.

Минтранс РФ предложил запретить водителям с непогашенной и неснятой судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение, передает «Радиоточка НСН».

