Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина

Уточняется, что Незлобин принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, он распространял фейки о российских властях и выступал против проведения СВО.

Также иноагентами были признаны автоэксперт Алексей Мочалов, журналист Константин Горожанко («Максим Федоров»), Марина Базылюк («Соколовская Марина»), информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть Или».

Ранее комика Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом) наказали за нарушение иноагентского закона. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

