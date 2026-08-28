Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина
Уехавший из России комик Александр Незлобин был признан иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
Уточняется, что Незлобин принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, он распространял фейки о российских властях и выступал против проведения СВО.
Также иноагентами были признаны автоэксперт Алексей Мочалов, журналист Константин Горожанко («Максим Федоров»), Марина Базылюк («Соколовская Марина»), информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть Или».
Ранее комика Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом) наказали за нарушение иноагентского закона. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Бульдожьи щеки» и простатит: Чем грозит россиянам сидячая работа
- Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина
- СМИ раскрыли детали стрельбы у ресторана на Рублевке
- Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами
- Россиянам назвали основные схемы атакующих детей мошенников
- МИД РФ: Украина нарушила предыдущие перемирия несколько тысяч раз
- В МосИТИ выступили против снижения возраста приема в театральные вузы
- На Елену Летучую подали в суд из-за скандального выпуска «Нового Ревизорро»
- Центробанк предложил удвоить лимит займов наличными для МФО
- Бармалеи и 27 минут счастья: Что восхитило фанатов игры GTA VI