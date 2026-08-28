Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина

Уехавший из России комик Александр Незлобин был признан иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Минюст РФ создал реестр осужденных релокантов

Уточняется, что Незлобин принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, он распространял фейки о российских властях и выступал против проведения СВО.

Также иноагентами были признаны автоэксперт Алексей Мочалов, журналист Константин Горожанко («Максим Федоров»), Марина Базылюк («Соколовская Марина»), информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть Или».

Ранее комика Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом) наказали за нарушение иноагентского закона. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЖурналистыБлогерИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры