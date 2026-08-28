СМИ раскрыли детали стрельбы у ресторана на Рублевке
Стрельбе, которая произошла вечером 27 августа на парковке ресторана в элитном подмосковном поселке Жуковка Одинцовского округа, предшествовал конфликт. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что всё началось внутри заведения. Уже затем злоумышленники открыли огонь по посетителям. В результате стрельбы пострадали мужчины 28 и 38 лет, которые были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Как рассказали в прокуратуре Подмосковья, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. Территориальное следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Санкт-Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика, который раздражал его игрой на саксофоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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