Даванков пообещал разблокировать Instagram

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что планируется добиться разблокировки Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге, пишет Ura.Ru.

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«Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что пользователи продолжают публиковать контент в запрещенной в России соцсети с помощью сервисов VPN.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о том, что в настоящее время предпосылок для разблокировки нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БлокировкаСоцсеть

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