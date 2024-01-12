Даванков пообещал разблокировать Instagram

«Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что пользователи продолжают публиковать контент в запрещенной в России соцсети с помощью сервисов VPN.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о том, что в настоящее время предпосылок для разблокировки нет, передает «Радиоточка НСН».