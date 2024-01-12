Даванков пообещал разблокировать Instagram
Кандидат в президенты России от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что планируется добиться разблокировки Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге, пишет Ura.Ru.
«Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что пользователи продолжают публиковать контент в запрещенной в России соцсети с помощью сервисов VPN.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о том, что в настоящее время предпосылок для разблокировки нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru