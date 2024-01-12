В Госдуму снова внесли законопроект об отмене штрафов за лайки
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента проект закона об отмене штрафов за лайки и эмодзи в интернете.
По мнению Даванкова, штрафовать людей в регионах на 30 тысяч за лайки – это «перебор». Кроме того, политик полагает, что защита интересов России не должна выходить за рамки адекватности.
Ранее правительство не поддержало эту инициативу. Даванков отметил, что обосновывалось это тем, что дел по лайкам недостаточно много. Однако, сама возможность привлечения к ответственности за выражение эмоций открывает дорогу для «перегибов на местах».
Кроме того вице-спикер Госдумы ссылаются на позицию Верховного суда, который ранее поставил, что «нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду».
Количество лайков является инструментом продвижения информации, и это не случайный клик мышкой, а осознанная поддержка позиции, заявила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с НСН.
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