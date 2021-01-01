«Давайте, надеяться!» Макаревич считает этот Новый год особенным

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН поздравил россиян с наступившим Новым годом и рассказал, почему считает этот праздник особенным.

«Друзья мои, всем привет! Вот новый год и наступил. Это праздник совершенно особенный, потому что с детских лет и до седин никакой другой праздник почему-то не поселяет в наших душах такое количество надежд. Так устроено. А я склонен думать, что когда миллионы людей надеются на лучшее, эти надежды сбываются. Это такой вид тонкой энергетики. Поэтому давайте надеяться! Год бы непростой, слава Богу, что он кончился. Будем жить дальше и, надеюсь, лучше», - отметил музыкант.

В ноябре 2020 года вышел в свет 13-й официальный альбом группы «Машина времени». Релиз «В метре» уже на следующий день после премьеры стал самым скачиваемым в российском iTunes.

Ранее Андрей Макаревич в программе НСН «Авторские новости» предложил запретить всю рекламу.

