Новый альбом группы «Машина времени» возглавил российский iTunes

Музыкальная группа «Машина времени» выпустила новый альбом под названием «В метре», который стал самым скачиваемым в российском iTunes. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным издания, «В метре» стал самым скачиваемым альбомом на следующий день после выхода релиза.

О том, что у «Машины времени» выходит новый альбом сообщил 6 ноября ее лидер Андрей Макаревич. На своей официальной странице «Вконтакте» он опубликовал в посте аудиозаписи альбома и попросил подписчиков распространить пост.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН поделился ожиданиями о новом альбоме рок-группы.

