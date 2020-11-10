Новый альбом группы «Машина времени» возглавил российский iTunes
Музыкальная группа «Машина времени» выпустила новый альбом под названием «В метре», который стал самым скачиваемым в российском iTunes. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
По данным издания, «В метре» стал самым скачиваемым альбомом на следующий день после выхода релиза.
О том, что у «Машины времени» выходит новый альбом сообщил 6 ноября ее лидер Андрей Макаревич. На своей официальной странице «Вконтакте» он опубликовал в посте аудиозаписи альбома и попросил подписчиков распространить пост.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН поделился ожиданиями о новом альбоме рок-группы.
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