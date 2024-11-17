Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная»

21-летняя модель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная-2024». Об этом говорится на сайте телеканала «Telemundo», который вел трансляцию конкурса из Мексики.

Известно, что Виктория также является предпринимательницей. По информации телеканала, участница из Дании родилась в коммуне Грибсков на севере страны, однако сейчас проживает в Копенгагене.