Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная»

21-летняя модель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная-2024». Об этом говорится на сайте телеканала «Telemundo», который вел трансляцию конкурса из Мексики.

Известно, что Виктория также является предпринимательницей. По информации телеканала, участница из Дании родилась в коммуне Грибсков на севере страны, однако сейчас проживает в Копенгагене.

Будущий врач из Чувашии: «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева

Финал 73-го конкурса красоты «Мисс Вселенная-2024» состоялся 16 ноября в Мехико. В нем приняли участие 125 девушек из разных стран. После предварительного этапа, включая конкурс национальных костюмов, из начального списка претенденток было отобрано 30 участниц. Потом после дефиле в купальниках в следующий тур прошли 12 красавиц, где им необходимо было продемонстрировать вечерние платья. Далее уже пятерым финалисткам задавали вопросы, в том числе на тему лидерства и стойкости.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 18-летняя россиянка Валентина Алексеева вошла в ТОП-12 финалисток конкурса «Мисс Вселенная».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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