Участница из РФ прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Участница из России Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора национального конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

Отмечается, что 18-летняя Валентина попала в ТОП-12 самых красивых девушек планеты. Конкурс прошел накануне в Мексике. Всего в финале приняли участие 125 девушек из разных стран.