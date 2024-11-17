Участница из РФ прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Участница из России Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора национального конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

Отмечается, что 18-летняя Валентина попала в ТОП-12 самых красивых девушек планеты. Конкурс прошел накануне в Мексике. Всего в финале приняли участие 125 девушек из разных стран.

Будущий врач из Чувашии: «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева

В октябре Валентина Алексеева стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2024», что и позволило ей принять участие в «Мисс вселенная».

Победительницей международного конкурса красоты стала 21-летняя участница из Дании Виктория Кьер Тейлвиг. При этом впервые за десять лет самой красивой девушкой Земли была признана блондинка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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