Дарья Трепова выступит в суде с последним словом 22 января
Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступит в суде с последним словом 22 января.
Трепова попросила суд вернуть расследование и переквалифицировать статью. По ее словам, она думала, что в статуэтке, которая предназначалась для погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, была прослушка, а не бомба. В качестве аргументов она отметила, что после вручения статуэтки она села рядом с военкором, протягивала руки, следовательно, ее поведение говорит о том, что она не могла знать о взрывчатке.
Ранее Трепова не признала свою вину в суде, отмечает «Радиоточка НСН». До этого обвинение запросило Дарьи Треповой 28 лет колонии.
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