Потерпевшие при теракте в Санкт-Петербурге подали миллионные иски к Треповой

В общей сложности иски с денежными требованиями предъявило более 20 потерпевших. Среди них и мать погибшего военкора, которая запросила 15 миллионов рублей на возмещение морального ущерба. В некоторых случаях иски были предъявлены не только к обвиняемой, но и к Дмитрию Касинцеву, который укрывал девушку после взрыва.

По данным агентства, Трепова в суде сказала, что не признает обвинения и исков потерпевших. Однако постарается выплатить компенсацию в частном порядке.

Трепову обвиняют в незаконном хранении, перевозке и ношении взрывных устройств и подделке документов. По версии следствия, она принесла самодельное взрывное устройство, вмонтированное в статуэтку, на творческую встречу Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате взрыва военкор умер на месте от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.

Ранее стало известно, что обвиняемая попросила прощения у вдовы военкора. Трепова признала вину в использовании подложных документов, однако заявила, что не знала о том, что в статуэтке находилась взрывчатка, сообщает «Радиоточка НСН».