Данные обо всех россиянах соберут на одном сайте
Российское правительство поддержало законопроект о создании портала, на котором будет собрана финансовая информация обо всех гражданах страны, сообщается на сайте кабмина РФ.
Цель создания сайта – обеспечить качественный контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц. Федеральная налоговая служба будет наполнять сайт информацией на основе данных из других государственных и муниципальных ресурсов. Сведения об одном человеке планируют объединить в одну запись.
В правительстве считают, что новый сайт сможет сделать налоговую систему более прозрачной. При этом любой гражданин сможет получить информацию о том, какими его данными располагает правительство.
Ранее заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин рассказал в эфире НСН, как не стать жертвой мошенников.
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