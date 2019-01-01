Данные обо всех россиянах соберут на одном сайте

Российское правительство поддержало законопроект о создании портала, на котором будет собрана финансовая информация обо всех гражданах страны, сообщается на сайте кабмина РФ.

Цель создания сайта – обеспечить качественный контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц. Федеральная налоговая служба будет наполнять сайт информацией на основе данных из других государственных и муниципальных ресурсов. Сведения об одном человеке планируют объединить в одну запись.

В правительстве считают, что новый сайт сможет сделать налоговую систему более прозрачной. При этом любой гражданин сможет получить информацию о том, какими его данными располагает правительство.

Ранее заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин рассказал в эфире НСН, как не стать жертвой мошенников.





