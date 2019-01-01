ЦБ рассказал, как уберечь банковскую карту от мошенников

В последнее время в России участились случаи мошенничества. В частности, злоумышленники просят сообщить граждан свои персональные данные. Уточняется, что объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в прошлом году вырос на 44% и достиг 1,38 миллиарда рублей. Мошенникам удалось получить различными обманными способами деньги физлиц около 417 тысяч раз.

Заместитель председателя Центрального Банка РФ, куратор отделения информационной безопасности Дмитрий Скобелкин рассказал в беседе с НСН о самых распространенных схемах злоумышленников, а также объяснил, как избежать кражи посредством социальной инженерии.

- Действительно ли так заметно увеличилось количество случаев мошенничества?

- По нашим оценкам проблема достаточно серьезная. И благодаря статистике, которую мы получаем от банков, можно сказать, что цифры говорят сами за себя. Могу сказать, что в прошлом году и начале этого года где-то 97% несанкционированных операций прошло из-за того, что мошенники под различными предлогами, вводили людей в заблуждение, обманывали их, играли на различных психологических аспектах, что, в общем-то, и является социальной инженерией. Это действительно проблема, которая требует такого действительно очень активного решения. Причины могут быть несколько различными. Тем не менее, мы говорим, что это очень большой процент от всех операций, которые прошли несанкционированно, без поручений самого владельца той или иной карты.

- Какие схемы наиболее опасны для граждан? Чего стоит опасаться в первую очередь?

- На первый взгляд все кажется достаточно банально. Мы сейчас отмечаем порядка 10 схем, которые мошенники используют для обмана граждан. Их смысл сводится к тому, чтобы выманить у людей информацию о банковской карте и другие персональные данные, чтобы в итоге опустошить счет. С моей точки зрения, наибольшую опасность представляет такая схема, когда преступники представляются сотрудниками банка, сообщают клиенту о якобы зафиксированной попытке проведения несанкционированной операции, а затем выманивают персональные данные, мотивируя тем, что эту карту нужно заблокировать и «вы можете потерять там много денег». При этом мошенники зачастую используют технологию подмены номера. Это происходит с помощью IP-телефонии, когда на экране может высветиться номер действующего банка, хотя клиенту не всегда понятно, что это банк. Но, тем не менее, такие случаи нами фиксируются. Сообщая эту информацию, люди фактически отдают мошенникам в руки ключи, как говорится, «от квартиры, где деньги лежат». К сожалению, банк не сможет приостановить операции, так как все учетные, необходимые для проведения операции данные сообщаются мошенникам. Это, наверное, самое важное. Здесь нужно, наверное, поставить такой акцент. Именно когда людям звонят мошенники, представляясь сотрудниками банка и пытаются развести человека, именно играя на психологических аспектах, является наиболее неприятной схемой, которая работает.

- Как себя вести, если закралось подозрение, что с вами разговаривают не сотрудники банка, а мошенники?

- Если такой звонок поступает, то в первую очередь, надо просто положить трубку. Посмотреть на официальном сайте телефон банка. На оборотной стороне карты всегда присутствует телефон горячей линии. Его надо набрать и узнать, что там не в порядке с вашим счетом, с вашими деньгами, с вашей картой. Важно не делать обратных звонков по входящему номеру. Их надо набирать вручную, потому что есть риск снова попасть на тот телефон, с которого вам мошенники звонили. Надо помнить и понимать, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас номер карты или трехзначный код на ее оборотной стороне, смс или pin-код. Это просто не принято и банку это абсолютно не нужно. Поэтому на это нужно обращать особое внимание и лучше перестраховаться.

- Можно ли как-то вычислить самостоятельно, что звонят именно мошенники?

- Здесь в первую очередь нужно исходить из того, что мошенники, как правило, играют на человеческой психологии. Обычно все сводится к некоему запугиванию: «ваши деньги будут безвозвратно истрачены». Или обещания быстрой какой-то наживы: «вы победили в конкурсе, ваша карта участвовала в розыгрыше, который проводит банк. Чтобы вам его зачислили, вам необходимо сообщить свои данные. В течение получаса вам придут деньги». Либо говорят о том, что налоговая служба делает вычет. И вот таким образом на потенциальную жертву психологическое воздействие оказывается. Вводят, в основном, в такую стрессовую ситуацию, требуют скорее принять решение, потому что, допустим, на выигрыш три человека уже претендуют и кому первому дозвонятся, тот его и получит. Люди, как правило, на это ведутся. Что интересно, что основными жертвами мошенников по нашей статистике становятся женщины 30-40 лет. Мне непонятно, почему. Вроде достаточно молодые люди, но, тем не менее, это происходит. И, конечно же, такие уловки действуют очень серьезно на поколение более пожилое. Потому что мы понимаем, что пенсионерам никогда не будет лишним получить какие-то дополнительные деньги. Естественно, здесь такая схема срабатывает. Безусловно, когда начинаются такие активные предложения, то это один из основных таких моментов, на которые надо обращать внимание, просто разговор прекращать, не вдаваться в какие-то там подробности, потому что все это очевидная фикция.

- Что делать, если сообщается, что с карты прошла какая-то операция и поступает просьба ее подтвердить? Могут ли и должны ли вообще банки оповещать о таких случаях своих клиентов или тоже есть какой-то нюанс, о котором стоит знать гражданам?

- Система быстрых переводов — это, конечно, замечательно, но тоже желательно, когда вы делаете такой перевод, внимательно смотреть на экран телефона, где высвечивается, кому эта карта принадлежит. Желательно не вводить номер этой карты.

- Как мошенники получают необходимую информацию о клиентах банков России для обзвона?

- Мы с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, источником информации могут быть те же самые социальные сети. Из них можно узнать фамилию, имя, отчество, номер телефона. Этого уже достаточно для обзвона. Клиенты, как правило, в различных организациях оставляют свои персональные данные, например, в интернет-магазинах, а также на фишинговых сайтах, которые что-то предлагают, и чтобы осуществить обратную связь оставляют номера телефона. Не везде эта информация должным образом сохраняется. Бывают утечки из банков такой информации, но это крайне редко.

-Какие меры предпринимает Банк России, чтобы противостоять мошенникам?

Я очень благодарен средствам массовой информации, которые с нами работают в полном контакте, разъясняют людям те проблемные вопросы, на которые стоит обращать внимание. Мы сейчас вместе с банками и телеоператорами работаем над этим вопросом. Нам важно, как это предотвратить с технической точки зрения, но еще тут необходимо и нормативное регулирование. Многое зависит сейчас от министерства связи и массовых коммуникаций. Я могу сказать, что ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект, который наделяет Банк России правом досудебной блокировки доступа к фишинговым интернет-сайтам. В первую очередь от них уходит информация о персональных данных клиентов. Мы рассчитываем принять этот закон в ближайшее время, потому что все понимают опасность нынешней ситуации. Мы должны законодательно эти инструменты иметь для того, чтобы этому противодействовать. Мы уверены, что это позволит нам лучше защитить персональные данные. Здесь необходимо использовать все усилия и Банка России, и правоохранительных органов, и коммерческих банков и медиа-пространства для того, чтобы такие вещи до банков доводить, что мы активно и стараемся делать.



