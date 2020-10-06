Путин уверен в появлении в России третьей вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в появлении в России в скором времени третьей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух российских вакцинах от коонавируса

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник V" стал совместной разработкой исследовательского центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По словам учёных, вакцина не даёт тяжёлых побочных эффектов и создаёт устойчивый иммунитет от COVID-19.

Еще одну вакцину разрабатывает новосибирский центр «Вектор».

