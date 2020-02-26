Данные о резко тормозящих автомобилях начнут фиксировать к 2022 году

Система оповещения МВД и ГИБДД о необычных манёврах автомобилей появится в России к 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря НП «ГЛОНАСС» Ярослава Федосеева.

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Данные будут передаваться с существующих транспортных платформ автопроизводителей на платформу «Автодата». Предполагается, что они будут обезличены – платформа не раскроет имя собственника машины.

Целью нововведения будет выявление потенциально опасных участков дорого – например, тех, где водителям приходится резко тормозить. Анализ покажет, какие меры нужно предпринять для снижения аварийности - например, заменить асфальт или установить дорожный знак. Создатели проекта надеются на снижение количества ДТП на 20-30% в год.

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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
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