Данные о резко тормозящих автомобилях начнут фиксировать к 2022 году

Данные будут передаваться с существующих транспортных платформ автопроизводителей на платформу «Автодата». Предполагается, что они будут обезличены – платформа не раскроет имя собственника машины.

Целью нововведения будет выявление потенциально опасных участков дорого – например, тех, где водителям приходится резко тормозить. Анализ покажет, какие меры нужно предпринять для снижения аварийности - например, заменить асфальт или установить дорожный знак. Создатели проекта надеются на снижение количества ДТП на 20-30% в год.

