ДНК преступности. В России сомневаются в необходимости геномной экспертизы для всех

Инициатива главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о геномной регистрации трудовых мигрантов является нарушением прав человека, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессор Гаджимет Сафаралиев.

«Я думаю, это приведет к тому, что у нас уменьшится количество мигрантов, и та катастрофическая нехватка рабочих, которая у нас есть, еще более усугубится. Кроме того, в связи с этой геномной регистрацией нарушаются еще и права человека. Я не слышал, чтобы подобная практика была где-то в мире. Не могут же правоохранительные органы решать проблемы и миграции, и всего, что есть. Есть миграционная служба и другие ведомства, занятые этими вещами», - сказал Сафаралиев.

Для геномной регистрации у человека берут образец ДНК, чтобы в последующем материал использовать для идентификации. Этот процесс в России регулируется законом 2008 года «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Геномную идентификацию в нашей стране проходят и заключенные, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также с помощью анализа ДНК идентифицируют неопознанные трупы.