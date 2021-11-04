ДНК преступности. В России сомневаются в необходимости геномной экспертизы для всех
В России эксперты высказались о необходимости ввести геномную регистрацию для мигрантов и граждан.
Геномную экспертизу в перспективе можно было бы расширить на всех россиян. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с агентством «Интерфакс».
«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — заявил парламентарий.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих на территорию страны, пишет Ura.ru.
«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — сказал Бастрыкин RT.
Инициатива главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о геномной регистрации трудовых мигрантов является нарушением прав человека, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессор Гаджимет Сафаралиев.
«Я думаю, это приведет к тому, что у нас уменьшится количество мигрантов, и та катастрофическая нехватка рабочих, которая у нас есть, еще более усугубится. Кроме того, в связи с этой геномной регистрацией нарушаются еще и права человека. Я не слышал, чтобы подобная практика была где-то в мире. Не могут же правоохранительные органы решать проблемы и миграции, и всего, что есть. Есть миграционная служба и другие ведомства, занятые этими вещами», - сказал Сафаралиев.
Для геномной регистрации у человека берут образец ДНК, чтобы в последующем материал использовать для идентификации. Этот процесс в России регулируется законом 2008 года «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Геномную идентификацию в нашей стране проходят и заключенные, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также с помощью анализа ДНК идентифицируют неопознанные трупы.
Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал «Интерфаксу», что геномная экспертиза мигрантов станет «очень серьезным подспорьем для раскрытия преступлений».
«За всю Думу и комитет я говорить не уполномочен, но лично моя позиция - я бы поддержал», - добавил он.
Ежегодно федеральная база данных геномной информации (ФБДГИ), которую начали формировать с 2009 года, пополняется сотнями генотипов. Об этом рассказал газете «Аргументы и факты» заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России полковник полиции ЭмильМусин.
«Каждый год благодаря ФБДГИ мы устанавливаем свыше пяти тысяч фактов причастности лиц к совершению преступлений», — отметил он.
По его словам, лаборатории криминалистического ДНК-анализа имеются в 73 экспертно-криминалистических центрах МВД России.
Александр Бастрыкин впервые поднял тему введения геномной регистрации в 2010 году в интервью «Российской газете». Глава СК РФ убежден, что благодаря базе данных ДНК можно контролировать преступность ли победить ее.
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