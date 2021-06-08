Дамоклов меч над Петербургом. Митволь объяснил причины «радиационной тревоги»
Свалка отходов может пролиться в Неву и отравить Финский залив ракетным топливом, предупредил бывший заместитель главы Росприроднадзора.
В поселке Кузьмолово Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за потенциальной радиационной опасности. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что дело в химических отходах, оставшихся от деятельности ФГУП «Российский научный центр “Прикладная химия”» (находится в центре Санкт-Петербурга). Это предприятие было создано на базе института, в котором с 1919 года разрабатывались химические материалы сначала для оборонного, а затем и ракетно-космического комплекса СССР и России.
«Мы об этом уже несколько лет говорим. Хочу напомнить, что я неоднократно лично обращался и в прокуратуру, и в правительство. На самом деле там есть отходы первого и второго класса, и гептил (высокотоксичное ракетное топливо, вызывающее при повышенной концентрации в воздухе сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, нервные, кожные заболевания и провоцирующее рак - прим. НСН)», - рассказал специалист.
Митволь объяснил, что власти на его запросы не обращают никакого внимания. Он подчеркнул, что проблемы, подобной питерской, в Московском регионе нет.
«Это Дамоклов меч, который висит над петербуржцами. Вы знаете, чем занимался в советские годы этот институт? В том числе - военными разработками, поэтому эта вся военная химия лежит в земле перемешанная. Там есть гептил, ракетное топливо, есть мышьяк, есть свинец - это тяжелые металлы, и эта свалка химических отходов находится на реке в центре города. Видимо, кто-то ждет, когда это все уйдет в Неву и в [Финский] залив. Экологи однажды поймали грузовики, которые просто в залив пытались выкинуть эти отходы», - отметил Митволь.
Он обратил внимание, что проблема не решилась даже после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
«Президент обращал внимание, когда проезжал мимо этого бывшего института на корабле, и там вопрос этот поднимался. Но, к сожалению, даже то поручение президента до сих пор не выполнено. Все это лежит на месте. Я, честно говоря, не понимаю, что нужно сделать после этого. Не знаю, какое должностное лицо находится выше, кто выше президента. Видимо, президент думает, что его поручение выполнено, а ему просто об этом не докладывают», - предположил бывший замглавы Росприроднадзора.
Поселок Кузьмолово находится в 8 километрах от Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что для контроля ситуации в поселке используются радиационные датчики. Пока, по сообщению вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина радиационный фон не превышает норму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- Зюганов обрушился с критикой на ПМЭФ и олигархов
- Роскомнадзор проверит премию «Муз-ТВ» на наличие гей-пропаганды
- Центробанк заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT
- На Украине предложили способ помешать «Северному потоку – 2»
- В Германии не определились со сроками подачи газа по «Северному потоку-2»
- Следствие предъявило обвинение Андрею Пивоварову
- Всемирный банк предсказал рекордный за 80 лет рост экономики
- Путин заявил, что дома престарелых появятся во всех регионах России
- В России написали книгу о Викторе Буте
- Макрон получил пощёчину на встрече с гражданами. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru