Дамоклов меч над Петербургом. Митволь объяснил причины «радиационной тревоги»

Митволь объяснил, что власти на его запросы не обращают никакого внимания. Он подчеркнул, что проблемы, подобной питерской, в Московском регионе нет.

«Это Дамоклов меч, который висит над петербуржцами. Вы знаете, чем занимался в советские годы этот институт? В том числе - военными разработками, поэтому эта вся военная химия лежит в земле перемешанная. Там есть гептил, ракетное топливо, есть мышьяк, есть свинец - это тяжелые металлы, и эта свалка химических отходов находится на реке в центре города. Видимо, кто-то ждет, когда это все уйдет в Неву и в [Финский] залив. Экологи однажды поймали грузовики, которые просто в залив пытались выкинуть эти отходы», - отметил Митволь.

Он обратил внимание, что проблема не решилась даже после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.