Испытатель раскрыл, как космонавты спасаются от радиации

Самые высокие дозы радиации сосредотачиваются в каютах для сна - они на 40% выше, чем в других отсеках, заявили специалисты. Космонавт-испытатель Сергей Нефедов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что радиация в космосе - действительно большая проблема, но космонавтов спасает близость к Земле.

«Радиация бывает разная: земная, космическая, солнечная, галактическая. Все эти виды опасны для любого живого существа. На корабле космонавту обязательно нужно обеспечить безопасность. Хорошая новость в том, что Земля сдерживает большую часть радиации, поскольку обладает геомагнитным полем. Наши космические корабли летают не очень высоко от Земли, например, 400-450 километров. Планета гасит некую космическую радиацию, которая поступает на сам космический аппарат. Это, конечно, маловато»,- отметил космонавт-испытатель.

По мнению Нефедова, в разных зонах летательного аппарата уровень радиации отличается. В спальных местах космонавтов излучение больше за счет того, что они расположены близко к самой обшивке корабля.

«Самый лучший способ защиты от радиации – полиэтилен и вода. У ребят есть особая технология. Они делают настил из полиэтиленовых пакетов и влажных гигиенических салфеток, который располагается прямо под местом отдыха космонавта. Это максимальная защита, которую можно обеспечить. Аппарат летает в зоне небольших космических излучений, и уровень радиации в каждой точке полета постоянно отслеживается. Если что – дается немедленно аварийная команда и экипаж собирается в одной точке корабля», - уверен Нефедов.

Ранее стало известно, что на новой космической станции хотят сделать защиту от радиации.

