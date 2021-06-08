Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы

Режим повышенной готовности из-за потенциальной радиационной опасности был введен в поселке Кузьмолово Всеволжского района Ленинградской области. Это произошло из-за неясного вопроса об охране потенциально опасного объекта.

Речь идет о передаче данного объекта от предприятия ФГУП «РНЦ Прикладная химия» Росимуществу. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский рассказал, что между данными субъектами произошел конфликт.

«Руководство «Прикладной химии» считает, что им больше не надо отвечать за бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией. Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Май прошёл. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности», - заявил Низовский порталу 47news.

Как сообщил РИА Новости вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, чтобы проконтролировать ситуацию, в поселке используются радиационные датчики. Пока радиационный фон не превышает норму.

