Далай-лама рассказал, как управлять гневом

Справиться с гневом и страхом помогут сострадание и глубокое постижение реальности. Такой позиции придерживается Далай-лама XIV.

«Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – это сострадание и более глубокое постижение», —цитирует Далай-ламу РИА Новости.

По его словам, современное образование должно включать уроки, посвящённые изучению ума, эмоций и того, как с ними справляться.