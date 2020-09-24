Далай-лама рассказал, как управлять гневом
Справиться с гневом и страхом помогут сострадание и глубокое постижение реальности. Такой позиции придерживается Далай-лама XIV.
«Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – это сострадание и более глубокое постижение», —цитирует Далай-ламу РИА Новости.
По его словам, современное образование должно включать уроки, посвящённые изучению ума, эмоций и того, как с ними справляться.
А ранее Далай-лама раскрыл секрет счастья. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что это состояние связано не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, а с «шестым сознанием» и «покоем ума». Далай-лама придерживается точки зрения о том, что настоящее счастье вызывают переживания ментального характера.
Кроме того, в интервью духовный лидер тибетских буддистов похвалил Владимира Путина. Он высказал российскому лидеру признательность за его внимание к тому, что происходит в разных странах мира.
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