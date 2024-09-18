«Дайте раскрыться!»: В НовГУ поспорили с Богомазом о «бездарных» выпускниках школ
Талант часто проявляется у молодых людей во время учебы в колледже или институте, запрещать поступать в вузы на основании отсутствия «природного дара» неправильно, сказал НСН Владимир Шульцев.
Талант у выпускника школы может проявиться и на базе колледжа или института, поэтому ошибочно ставить крест на нем, если в школе не было успехов. Об этом НСН заявил директор Политехнического института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого Владимир Шульцев на Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее предложил не зачислять в вузы детей, у которых нет «природного дара». По его мнению, таким ребятам нужно давать рабочие специальности, пишет Regnum. Шульцев заверил, что «природный дар» может раскрыться у молодого человека и во время учебы в вузе.
«Непонятно, кто и по каким критериям будет определять, есть дар или нет. У нас очень много талантливой молодежи. Задача родителей и образовательных организаций — найти эти таланты и развивать их. Правда, получается это не всегда: где-то родители начинают ставить детей в рамки, где-то в образовательных организациях пытаются загнать детей в стандарты. Если же дать ребенку возможность раскрыться через какие-то мероприятия, конкурсы, секции, кружки, всегда можно выявить его таланты. Они могут проявиться и на базе колледжа или института — часто бывает так, что ребята во время учебы начинают интересоваться другими направлениями. Поэтому не очень правильно сразу ставить на человеке крест, тем более, рабочие профессии тоже разные и требуют глубоких познаний», — сказал Шульцев.
Ранее директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин заявил, что среднее профессиональное образование сегодня пользуется популярностью у молодежи — по ряду специальностей при поступлении конкурс достигает 20 человек на место.
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