«Дайте раскрыться!»: В НовГУ поспорили с Богомазом о «бездарных» выпускниках школ

Талант у выпускника школы может проявиться и на базе колледжа или института, поэтому ошибочно ставить крест на нем, если в школе не было успехов. Об этом НСН заявил директор Политехнического института Новгородского университета имени Ярослава Мудрого Владимир Шульцев на Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее предложил не зачислять в вузы детей, у которых нет «природного дара». По его мнению, таким ребятам нужно давать рабочие специальности, пишет Regnum. Шульцев заверил, что «природный дар» может раскрыться у молодого человека и во время учебы в вузе.